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Тепло и дождь ожидаются в Московском регионе в последний день года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 31 Декабря 2019, 11:08
Как информируется на сайте «Метеоновости», что не по сезону теплая погода ожидается в Подмосковье и Москве 31 декабря, температура поднимется до плюс 3 градусов, пройдет дождь.
Отмечается, что атлантический циклона сделает последний день уходящего года похожим на слякотную осень, а не зиму. Тяжелые облака обеспечат регион небесной влагой (преимущественно в жидкой фазе).
Днем 31 декабря максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 1-3 градуса, по области — минус 2 - плюс 3 градуса. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5-10 метров в секунду.
Атмосферное давление резко упадет, оно будет ниже нормы на 16 единиц.
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