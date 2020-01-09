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Тридцать рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Января 2020, 12:15
Как информирует сервис «Яндекс.Расписание», что утром 9 сентября в трех столичных аэропортах отменили и задержали 30 прилетов и вылетов.
Отмечается, что в аэропорту Внуково четыре рейса задержано и три отменено. В Домодедове шесть рейсов задерживаются, пять отменили. В Шереметьеве задерживаются 12 рейсов.
Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани задержек и отмен рейсов нет.
Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение от расписания на 30 и более минут.
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