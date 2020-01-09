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30 га территории у станции МЦД‑1 Сетунь в Москве благоустроили
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Января 2020, 12:19
Как рассказала пресс-служба департамента капитального ремонта столицы, что в Москве выполнили работы по благоустройству 30 гектаров территории у станции МЦД-1 Сетунь, она является одной из самых востребованных на отрезке Одинцово – Белорусский вокзал.
Отмечается, что общая протяженность зоны благоустройства – порядка 14 километров, а площадь составляет более 30 гектаров. В рамках работ по улучшению транспортной и пешеходной доступности станции Сетунь было выполнено устройство тротуаров с асфальтобетонным и плиточным покрытием общей площадью почти 20 тысяч квадратных метров.
Заменено покрытие проезжей части площадью порядка 30 тысяч квадратных метров. Установлен новый бордюрный камень протяженностью 16,5 тысяч квадратных метров. Под землю убрали воздушные кабельные линии.
На участке появился газон площадью более 50 тысяч квадратных метров. Весной там посадят около 130 деревьев и больше 1500 кустарников.
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