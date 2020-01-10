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«Желтый» уровень опасности погоды в Московском регионе продлили до утра 12 января
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Января 2020, 12:18
Как информируется на сайте Гидрометцентра России, что в Подмосковье и Москве «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы продлили до 4 часов утра 12 января, сообщается.
Отмечается, что «желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.
Предупреждение в Московском регионе объявлено до 04:00 12 января.
«Желтый» уровень также объявили на территории Ивановской, Владимирской, Рязанской, Калужской, Брянской, Орловской, Курской и Белгородской областей.
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