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Сервис онлайн‑декларирования запустили в аэропорту Домодедово
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Января 2020, 12:22
Как проинформировала пресс-служба воздушной гавани, что Московский аэропорт Домодедово представил платформу онлайн-декларирования товаров и валюты для пассажиров, пересекающих таможенную границу РФ.
Отмечается, что заполнить таможенную декларацию можно на официальном сайте аэропорта Домодедово. При прохождении таможенного контроля пассажир просто должен сообщить сотрудникам ведомства номер электронной декларации для проверк.
Переход к безбумажным технологиям сделает процедуру оформления товаров и валюты максимально удобной. Воздушная гавань совершенствует пассажирский опыт, предлагая новые технологичные сервисы и услуги.
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