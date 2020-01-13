13января 2020
понедельник
|
Следователи начали проверку по факту гибели подростка при пожаре в Клину
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 13 Января 2020, 12:22
Как проинформировала пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области, что подмосковные следователи организовали проверку по факту гибели 14-летнего мальчика при возгорании в бане в деревне Аксеново городского округа Клин.
Уточняется, что 12 января поступила информация об обнаружении тела 14-летнего мальчика при тушении возгорания в бане. По данному факту следователь начал проверку и совершил выезд на место трагедии.
По предварительным данным следствия, 12 января 2020 года в вечернее время мальчик находился в бане по месту жительства совместно с двумя знакомыми несовершеннолетними. В результате неосторожного обращения с огнем произошло возгорание бани, после тушения которого на крыльце обнаружено тело мальчика.
Кроме того, двое подростков были доставлены в Клинскую городскую больницу. У них диагностировали ожоги.
Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, получили объяснение от опекуна погибшего.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +1 +3
вечером 0 -2 ночью -1 -3
Котировки
Партнеры