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В Подмосковье сократилось время прибытия скорой помощи по экстренным вызовам
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Января 2020, 12:26
Как рассказал первый вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов, что бригады скорой помощи сократили время приезда по экстренным вызовам в Подмосковье, в более чем 90% случаев выполняются стандарты.
Габдрахманов подчеркнул, что если у нас в экстренных вызовах, которые за 20 минут должны доезжать, в июле было около 65% доездов по стандарту, то сейчас это 92%. По неотложным мы подняли также показатели почти в два раза.
Он отметил, что число недовольных звонков, когда житель звонит и спрашивает, где находится скорая помощь, сократилось с 935 до 144.
Есть подстанции, которые вышли почти на 100% по времени доезда.
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