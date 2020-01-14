14января 2020
вторник
|
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе на 15–17 января
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 14 Января 2020, 12:33
Как информируется на сайте Гидрометцентра России, что на территории Подмосковья и Москвы объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра, он будет действовать с 15 по 17 января.
Отмечается, что «желтый» представляет собой второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.
Предупреждение о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду в регионе действует с 09:00 15 января до 09:00 17 января.
Максимальная температура воздуха в Подмосковье и Москве 15 января составит плюс 1 – плюс 3 градуса, 16 января – плюс, 3 – плюс 5 градусов. Ветер юго-западного и западного направлений будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывами до 17 метров в секунду.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Котировки
Партнеры