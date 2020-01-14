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20 тыс жителей Подмосковья подали заявки на бесплатные консультации по воспитанию детей
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Января 2020, 12:35
Как информирует пресс-служба министерства образования Московской области, что за прошлый год более 20 тысяч родителей Подмосковья захотели принять участие в уникальном проекте по бесплатному консультированию по психологическим и педагогическим вопросам воспитания детей.
Отмечается, что проект стартовал 1 августа прошлого года, и с момента его реализации большая часть желающих уже смогла пообщаться с экспертами на волнующие темы.
Министр образования Московской области Ирина Каклюгина подчеркнула, что центры, в которых можно получить бесплатные консультации, действуют на базе детсадов, центров сопровождения замещающих семей, центров психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Консультации проводят педагоги, психологи, логопеды, дефектологи, специалисты по инклюзивному образованию.
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