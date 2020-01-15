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В Подольске разыскивают 29‑летнего мужчину, пропавшего около месяца назад
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Общество — 15 Января 2020, 12:13
Как рассказала мать пропавшего мужчины, что проживавший и работавший в Подольске 29-летний Антон Сафронов пропал около месяца назад, его разыскивают родственники и полиция.
Женщина уточнила, что Антон Сафронов 1990 года рождения жил в Южном поселке и работал в шиномонтаже на улице Лобачева напротив стадиона. С 17 декабря 2019 года его местонахождение неизвестно.
По ее словам, заявление о пропаже родственники подали в поселке Курилово – по месту своего проживания.
Рост Сафронова составляет 180 сантиметров, он нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые. То, в какую он был одет одежду в момент исчезновения, неизвестно. Нужна помощь добровольцев для поиска.
Сообщить информацию о пропавшем можно по телефону: 8(800)700-54-53 или 112.
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