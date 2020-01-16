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Дождь и новый температурный рекорд ожидаются в четверг в Московском регионе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Января 2020, 12:22
Как проинформировал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, что 16 января в Подмосковье и Москве будет облачно, местами пройдут небольшие дожди, будет установлен температурный рекорд - воздух прогреется до 5 градусов тепла.
Тишковец подчеркнул, что в Москве будет облачно, местами пройдут небольшие дожди. Отмечается юго-западный и западный ветер, 5-10 метров в секунду. В Москве температура воздуха составит 3-5 градусов тепла, а в Подмосковье — 2-5 градусов. Давление претерпит незначительные изменения и составит 749 миллиметров ртутного столба.
В четверг также будет установлен новый рекорд: температура воздуха будет выше нормы на 10 градусов и превысит максимальное значение для 16 января, установленное в 1925 году, — 3,1 градуса.
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