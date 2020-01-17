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Столичный ЖК «Академ‑Палас» достроят за три года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Января 2020, 12:13
Как проинформировала пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, что власти столицы подготовили необходимую документацию для достройки проблемного жилого комплекса «Академ-Палас» на проспекте Вернадского, дом 78 в столичном районе Тропарево-Никулино.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин подчеркнул, что этот жилой комплекс находится в стройке уже около 12 лет. В настоящее время мы завершили всю «бумажную» стадию и, я думаю, что в ближайшие три года достроим этот комплекс.
Он добавил, что столица уделяет много внимания проблемам обманутых дольщиков.
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