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Четыре станции московского метро разгрузились на 7–12% после запуска МЦД
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Общество — 17 Января 2020, 12:15
Как проинформировал начальник дирекции МЦД департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Андрей Акимов, что запуск Московских центральных диаметров (МЦД) позволил разгрузить от 7 до 12% станции столичного метро «Кунцевская», «Фили», «Окружная» и «Деловой центр».
Акимов добавил, что от 7 до 12% разгрузились такие станции как «Кунцевская», «Фили», станция «Окружная» и «Деловой центр», потому что пассажиры проезжают либо дальше к следующим станциям, либо метрополитену предпочитают проезду МЦД.
Движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск запустили 21 ноября 2019 года. Уже за первый месяц работы диаметрам удалось разгрузить порядка 20 станций Московского метрополитена.
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