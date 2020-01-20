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Жителей Московского региона предупредили о резком падении давления в ближайшие дни
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Января 2020, 12:29
Как информируется на сайте «Метеоновости», что в ночь на 21 января атмосферное давление в Московском регионе начнет резко опускаться, 22 января оно будет ниже нормы на 10-12 единиц.
Отмечается, что синоптическая ситуация кардинально меняется, циклоны усиливают свое влияние в Средней полосе ЕТР, итогом которого станут усиление ветра и резкое падение атмосферного давления в Москве и в Подмосковье в ближайшие двое суток.
В ночь на 21 января давление начнет интенсивно понижаться. Днем оно составит 740 миллиметров ртутного столба, что будет на 15 единиц ниже, чем 20 января. 22 января давление снизится еще на 5-7 миллиметров ртутного столба. Оно будет ниже нормы на 10-12 единиц.
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