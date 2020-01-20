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Минометный снаряд времен ВОВ обнаружили в Волоколамском округе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Января 2020, 12:40
Как информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области, что в подмосковном Волоколамском округе обнаружили минометный снаряд времен Великой Отечественной войны, уничтожить боеприпас планируют 20 января.
Отмечается, что в 15:50 19 января в МЧС поступил сигнал об обнаружении минометного снаряда времен ВОВ по адресу: Волоколамский округ, улица Речная.
Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений — 500 метров. Выставлена охрана силами ОМВД Волоколамского округа.
Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 «Мособлпожспаса» на понедельник.
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