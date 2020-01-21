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Температура воздуха в Москве во вторник может побить рекорд 1898 года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Января 2020, 12:07
Как проинформировала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, что 21 января в столице воздух может прогреться до плюс 4 градусов, что больше температурного рекорда, установленного еще в конце XIX века.
Позднякова подчеркнула, что для сегодняшних суток рекорд - 3,8 градуса, он наблюдался в 1898 году - это рекорд более чем 120-летней давности.
Она добавила, что достижению такой высокой температуры может помешать сильный ветер, который будет наблюдаться сегодня в Москве и Подмосковье.
В Московском регионе до 22 января объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.
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