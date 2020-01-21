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Снаряд времен ВОВ нашли в Солнечногорске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Января 2020, 12:17
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили в городском округе Солнечногорск, опасности для граждан он не представляет, его уничтожат.
Отмечается, что артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в городском округе Солнечногорск. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений порядка 100 метров.
Выставлена охрана силами ОМВД города Солнечногорск. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано на вторник.
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