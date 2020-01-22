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«Желтый» уровень из‑за гололедицы продлили в Московском регионе до 24 января
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Января 2020, 12:16
Как информируется на сайте Гидрометцентра России, что на территории Подмосковья и Москвы до 24 января включительно продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.
Отмечается, что «желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.
Предупреждение в Московском регионе из-за гололедицы объявлено до 07:00 24 января. Также действует предупреждение о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду до 19:00 23 января.
«Желтый» уровень объявили также в Смоленской, Тульской, Ивановской, Владимирской и Рязанской областях.
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