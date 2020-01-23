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Жителей Подмосковья предупредили о плохой видимости на дороге М‑7 «Волга»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Января 2020, 12:12
Как проинформировала пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород», что подмосковных водителей предупредили о метели и плохой видимости на дороге М-7 «Волга», где в настоящее время ведутся работы по очистке и обработке трассы.
Отмечается, что по прогнозам Гидрометцентра, в Московской области 23 января сохранятся сложные погодные условия. Ожидаются метели, усиление северо-западного ветра порывами 12-17 метров в секунду.
В данный момент на трассе М-7 «Волга» в Подмосковье плохая видимость. Дорожные службы ведут очистку и обработку дороги — задействовано около 50 единиц спецтехники.
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