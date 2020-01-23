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Глава Ленинского округа Подмосковья ушел в отставку
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Января 2020, 12:17
Как проинформировала пресс-служба Главного управления территориальной политики Московской области, что глава Ленинского городского округа Подмосковья Валерий Венцаль 23 января ушел в отставку по собственному желанию.
Отмечается, что исполнительно-распорядительные полномочия главы Ленинского муниципального района возложены на первого заместителя главы Ленинского городского округа Спасского Алексея Петровича.
Конкурс по отбору кандидатур на должность главы округа назначили на 14 февраля.
Венцаль был избран главой Ленинского района Подмосковья в июле 2018 года по решению совета депутатов муниципалитета. Ранее он занимал должность председателя совета депутатов района. Член партии «Единая Россия». Был награжден знаками главы Ленинского района «За личный вклад в развитие района» и «За личный вклад в развитие спорта».
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