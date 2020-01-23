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Свыше 30 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Января 2020, 12:22
Как информирует сервис «Яндекс.Расписание», что утром 23 января в трех московских аэропортах отменили и задержали 31 рейс.
Отмечается, что во Внукове задержали пять рейсов. В аэропорту Домодедово 12 рейсов задержано и восемь отменено. В Шереметьеве задержали шесть рейсов. В подмосковном аэропорту Жуковский задержек и отмен рейсов, согласно онлайн-табло, не зафиксировано.
Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.
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