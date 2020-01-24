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Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Января 2020, 12:10
Как рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, что в Москве прошедшей ночью зафиксировали минус 6,2 градуса, что делает эту ночь самой холодной с начала года.
Отмечается, что минувшая ночь стала самой холодной с начала года. На ВДНХ зафиксировали температуру минус 6,2 градуса. Прошлая самая холодная ночь выдалась на 12 января, тогда температура упала до минус 6 градусов ровно.
Она добавила, что температура воздуха в Москве ближайший час еще может упасть.
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