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Инженер Голод не нашел партнера для строительства в Подмосковье пирамиды за 3 млн долларов
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Общество — 24 Января 2020, 12:14
Как рассказал инженер Александр Голод, что к проекту строительства новой пирамиды на Новорижском шоссе в Московской области пока не удалось привлечь партнеров, тем не менее работы могут начаться уже к лету текущего года.
Отмечается, что 44-метровая пирамида Голода упала во время мощного урагана в 2017 году. На ее месте была установлена временная конструкция высотой 14 метров. Строительство новой постоянной пирамиды планировали начать в 2019 году.
Голод подчеркнул, что начать строительство в 2019 году не получилось, так как найти партнеров так и не получилось, но надеюсь, что сможем его найти и уже к лету начать строительство.
Он отметил, что проектная документация на новую пирамиду уже готова, но периодически в нее вносятся небольшие корректировки.
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