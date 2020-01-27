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«Желтый» уровень опасности погоды продлили в Московском регионе из‑за гололедицы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Января 2020, 12:11
Как информируется на сайте Гидрометцентра России, что в Подмосковье и Москве до 22 часов 28 января продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.
Отмечается, что «желтый» — это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.
Предупреждение из-за гололедицы в Москве и Подмосковье объявили до 22 часов 28 января.
«Желтый» уровень также объявили почти на всей территории Центрального федерального округа.
27 января днем в регионе будет от минус 1 до плюс 1 градуса, возможны небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь).
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