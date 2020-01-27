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Военнослужащие преодолели «Тропу разведчика» в Подмосковье
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Общество — 27 Января 2020, 12:17
Как информируется на сайте министерства обороны РФ, что на подмосковном полигоне «Головеньки» военнослужащие подразделений разведки Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа отработали прохождение специализированной полосы препятствий «Тропа разведчика».
Отмечается, что военнослужащие отработали преодоление «Тропы разведчика» как в составе групп по 10 человек, так и в индивидуальном порядке. Испытание подобной полосой позволяет проверить не только физическую развитость военнослужащих, но и морально психологическое состояние, ведь на пути их ждут дымовые завесы, взрывы и выстрелы из стрелкового оружия.
Военнослужащие преодолели свыше 30 препятствий: каменные стены, подвесные мосты, заграждения колючей проволоки. А затем разведчики совершили марш-бросок на 5 километров.
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