28января 2020
вторник
|
Названо количество благоустроенных кладбищ в Подмосковье
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 28 Января 2020, 11:11
Как проинформировала министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова, что только четверть кладбищ в Подмосковье соответствуют стандартам благоустройства.
Отмечается, что на заседании регионального правительства Мухтиярова представила показатели рейтинга эффективности работы муниципальных образований Подмосковья (рейтинга-50).
Мухтиярова подчеркнула, что сейчас у нас 1637 кладбищ, из которых только 422 соответствуют региональным стандартам.
Она отметила, что завершить благоустройство кладбищ планируется в течение года. Это является одним из показателей рейтингования муниципалитетов.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -3 -5
ночью 0 -2 утром -1 +1
Котировки
Партнеры