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Индустриальные парки Подмосковья заполнены на 53%
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Января 2020, 11:13
Как рассказала министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова, что индустриальные парки Подмосковья заполнены более чем наполовину.
На заседание правительства Подмосковья Мухтиярова подчеркнула, что у нас индустриальные парки заполнены только на 53%.
Она отметила, что дальнейшее привлечение бизнеса является приоритетом для муниципальных образований и профильных ведомств.
В Подмосковье есть порядка 50 индустриальных парков. Министр инвестиций и инноваций Московской области Наталья Егорова ранее сообщила, что показатель заполняемости индустриальных парков планируется увеличить до 60%.
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