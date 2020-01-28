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«Желтый» уровень опасности погоды продлили в Московском регионе из‑за гололеда
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Января 2020, 11:17
Как информируется на сайте Гидрометцентра России, что в Подмосковье и Москве до 23 часов 29 января продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.
Отмечается, что «желтый» — это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.
Предупреждение из-за гололедицы в Москве и Подмосковье объявили до 23 часов 29 января.
Такой же уровень опасности объявили в Тульской, Смоленской, Рязанской, Ивановской областях.
По прогнозу синоптиков, во вторник в Московском регионе при облачной погоде пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 2 до 0 градусов, по области - от минус 4 до плюс 1 градуса.
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