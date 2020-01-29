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«Желтый» уровень из‑за гололедицы продлили в Московском регионе по 31 января
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Января 2020, 12:06
Как информируется на сайте Гидрометцентра России, что в Подмосковье и Москве до утра 31 января объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.
Отмечается, что «желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.
Предупреждение из-за гололедицы в Московском регионе объявлено до 04:00 31 января.
«Желтый» уровень также объявили на территории Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Калужской, Тульской, Брянской, Орловской, Курской и Белгородской областей.
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