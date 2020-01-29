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Главархив Москвы представит выставку к 160‑летию Антона Чехова
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Общество — 29 Января 2020, 12:12
Как информируется на официальном сайте мэра Москвы, что к 160-летию знаменитого писателя Антона Чехова в Главном архивном управлении столицы покажут редкие документы и материалы, связанные с его жизнью и творчеством.
Отмечается, что можно будет увидеть актовую запись о бракосочетании Антона Павловича и Ольги Книппер. Все желающие ознакомятся с документом о присвоении Чехову звания уездного врача с его подписью.
Кроме того, гости смогут увидеть одни из первых публикаций автора, которые печатались в прессе, рисунки брата Чехова – Николая, а также афиши и билеты на спектакли в Московский художественный театр, с которым писатель сотрудничал.
Для участия гостям понадобится паспорт. Вход свободный. Выставка в Главархиве продлится до 15 апреля.
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