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Облачная погода со снегом ожидается в Московском регионе на выходных
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Января 2020, 12:07
Как рассказал дежурный синоптик центра погоды «Фобос», что в Подмосковье и Москве на предстоящих выходных ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде снега, максимальная температура воздуха днем составит плюс 3 градуса.
Отмечается, что по предварительному прогнозу, в регионе в предстоящие выходные погоду будет определять циклон: в субботу, уходящий на восток, а воскресенье новый, приходящий с запада. Погода будет облачной с прояснениями, пройдет небольшой снег. Ночью - минус 2 - минус 7, днем - 0 - минус 5 градусов.
Он добавил, что в воскресенье ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде снега и мокрого снега. Ночью столбик термометра опустится до минус 6 градусов, в дневные часы максимальная температура воздуха составит плюс 3 градуса.
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