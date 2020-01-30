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Движение поездов на МЦД‑2 по направлению в Москву восстановили
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Января 2020, 12:11
Как информируется в Twitter-аккаунте ЦППК, что движение электричек на втором Московском центральном диаметре и Курском направлении МЖД восстановлено и вводится в график.
Отмечается, что утром 30 января поезда на МЦД-2 и Курском направлении в сторону Москвы следовали с увеличенными интервалами в сторону столицы из-за поломки одного из поездов.
Движение на МЦД-2 и Курском направлении восстановлено. Вместе с РЖД прилагаем все усилия для скорейшего ввода поездов в график.
Движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск запустили 21 ноября 2019 года. За первые два месяца работы на МЦД было совершено 23,8 миллиона поездок, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года по данным железнодорожным направлениям.
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