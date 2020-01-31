31января 2020
пятница
|
Артиллерийский снаряд военных лет обнаружили в Волоколамском округе
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 31 Января 2020, 12:10
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили при проведении земляных работ в подмосковном Волоколамском городском округе.
Отмечается, что днем 30 января спасателям сообщили об обнаружении артиллерийского снаряда времен ВОВ по адресу: Волоколамский округ, деревня Захарьино.
Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами ОВД города Волоколамска. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланированы силами взрывотехнического отряда ПСО-22 «Мособлпожспаса» на пятницу.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -1 +1
вечером -3 -5 ночью -3 -5
Котировки
Партнеры