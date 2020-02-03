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До минус 9 градусов подморозит в Московском регионе к концу недели
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Февраля 2020, 13:07
Как рассказал дежурный синоптик центра погоды «Фобос», что на этой неделе температура воздуха в Московском регионе начнет постепенно снижаться, в выходные похолодает до минус 9 градусов днем и до минус 13 градусов в ночные часы.
Отмечается, что 3 февраля максимальная температура 0 – плюс 2 градуса, к вечеру она уже дойдет до отрицательных значений. Завтра минус 3 градуса, в среду до минус 5 градусов. В субботу и воскресенье до минус 9 градусов. При этом в ночные часы до минус 13 градусов», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на неделе в регионе пройдут небольшие снегопады. Существенного увеличения высоты снежного покрова не ожидается, но, тем не менее, он вырастет до 10 сантиметров.
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