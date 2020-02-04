04февраля 2020
вторник
|
Температуру в столичной системе теплоснабжения повысят из‑за резкого похолодания
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 4 Февраля 2020, 12:07
Как информируется в Twitter-аккаунте ПАО «МОЭК», что температуру в магистральной теплосети на территории Москвы повысят из-за прогнозируемого похолодания.
Отмечается, что из-за похолодания в ближайшее время до минус 13 градусов МОЭК повышает температуру теплоносителя. Так, при минус 1 градусе его плановое значение составит 87-89 градусов в магистральной теплосети (не в радиаторах отопления), при минус 5 градусах – 98-100 градусов. При минус 13 составляет 119-121 градус.
На текущей неделе в Московский регион придет резкое похолодание. В конце недели средняя температура может оказаться ниже нормы впервые за долгое время. В течение недели в Москве и Подмосковье ожидается небольшой снег.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -2 -4
вечером -3 -5 ночью -3 -5
Котировки
Партнеры