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Водителей Подмосковья предупредили об увеличении числа ДТП из‑за изменения погоды
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Февраля 2020, 12:29
Как проинформировала пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, что из-за ухудшения погодных условий – мороза и осадков – в Московской области возможно увеличение числа дорожных аварий.
Отмечается, что на дорогах местами ожидается гололедица.
«Минтранс и ГИБДД Подмосковья призывают водителей соблюдать скоростной режим, снижать скорость в населенных пунктах и заблаговременно останавливаться перед пешеходными переходами, не выезжать на дорогу на летней резине», — говорится в сообщении.
За январь 2020 года в регионе случилось более 370 дорожных аварий. Погиб 51 человек, 472 пострадали. Основная причина ДТП – превышение скорости.
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