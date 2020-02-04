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Снаряд времен ВОВ обнаружили под Истрой
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Февраля 2020, 12:35
Как информируется на официальном сайте областного главка МЧС РФ, что в деревне Аносино городского округа Истра нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, боеприпас не представляет угрозы для жителей.
Отмечается, что 3 февраля поступил сигнал об обнаружении артиллерийского снаряда времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых домов составляет 500 метров.
Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано на вторник, 4 февраля силами Министерства обороны РФ.
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