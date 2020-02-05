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Склад для интернет‑магазинов планируют открыть в аэропорту Жуковский
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Общество — 5 Февраля 2020, 12:58
Как информирует газета «Коммерсант», что компания «Жуковский Интернешнл Эйрпорт Карго» планирует открыть в подмосковном аэропорту Жуковский склад для логистических компаний, обслуживающих интернет-магазины.
Отмечается, что в среду АО «ЖИА Карго» открывает в аэропорту грузовой терминал, состоящий из склада и перрона для грузовых судов. После компания планирует провести реконструкцию соседнего здания под еще один склад.
В первом складе планируется делать таможенную очистку грузов, после чего передавать грузы на соседний склад под электронную коммерцию, где будет происходить разупаковка паллет и дальнейшая посылка клиентам.
Предполагается, что во втором складе будут работать компании, специализирующиеся на доставке заказов из интернет-магазинов. Реконструкция здания займет не более полугода.
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