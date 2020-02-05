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40 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах утром в среду
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Февраля 2020, 13:11
Как информирует сервис «Яндекс.Расписания», что утром 5 февраля в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово отменили и задержали 40 рейсов.
Уточняется, что в аэропорту Внуково задержали семь рейсов, в Шереметьеве задерживаются также семь рейсов. В Домодедове 16 рейсов задержали и 10 отменили.
В подмосковном аэропорту Жуковский задержек и отмен рейсов не зарегистрировано.
Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.
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