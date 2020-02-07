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В Москве установили еще 57 камер фиксации нарушений ПДД
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Февраля 2020, 12:10
Как информируется в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы, что новые камеры фиксации нарушений правил дорожного движения дополнительно установили на участках Варшавского и Боровского шоссе, а также Ленинском и Комсомольском проспектах.
Отмечается, что поставили еще по 57 адресам камеры фиксации нарушений. Будьте внимательны и соблюдайте ПДД.
Комплексы установили на проблемных участках на Варшавском и Боровском шоссе, а также Ленинском, Комсомольском, Нахимовском, Волгоградском проспектах и Пятницком шоссе.
Также камеры разместили на улице Александры Монаховой, Лобачевского, Марии Ульяновой, Никулинской, Осенней, Профсоюзной, Юровской, Генерала Дорохова, Пироговской и других.
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