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Житель Подмосковья взял в аренду автомобиль и продал его в автосалон
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Февраля 2020, 12:16
Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что сотрудники полиции МО МВД России «Павлово-Посадский» задержали ранее судимого 38-летнего местного жителя, подозреваемого в краже автомобиля.
Отмечается, что злоумышленник взял в аренду автомобиль иностранного производства, подделал необходимый пакет документов и продал транспортное средство в один из автосалонов Орехово-Зуевского округа. После чего перестал выходить на связь с арендодателем, который обнаружил в сети Интернет информацию о продаже его машины. Ущерб составил 450 тысяч рублей.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого по месту жительства. Автомобиль был изъят и возвращен владельцу.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 10 лет. Фигурант дела арестован.
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