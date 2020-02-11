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Более 1,2 тыс единиц спецтехники задействовали для уборки снега в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Февраля 2020, 12:47
Как информирует пресс-служба министерства благоустройства Московской области, что в Подмосковье 11 февраля на уборку дворов и общественных территорий от снега вывели 16,3 тысячи дворников и 1,28 тысячи единиц специальной техники.
Отмечается, что на территории региона идет небольшой снег. В случае ухудшения погодных условий будут привлечены дополнительные люди и техника. В приоритетном порядке осуществляется уборка тротуаров, дворов, внутриквартальных проездов, детских и спортивных площадок.
Только за одну ночь с 10 на 11 февраля очищено от снега и наледи 11,11 миллиона квадратных метров территорий. Противогололедными материалами обработали 20,87 миллиона квадратных метров пешеходных дорожек.
На территории каждого городского округа Подмосковья организовано место для складирования снега. Вывезено 370 кубометров снега.
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