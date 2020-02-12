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В Балашихе более суток разыскивают пропавшего 42‑летнего мужчину
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Общество — 12 Февраля 2020, 12:06
Как информируется в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте», что в подмосковной Балашихе разыскивают Михаила Конкина, который 11 февраля вышел из дома в микрорайоне Балашиха-2 и не вернулся.
Уточняется, что пропал 42-летний Михаил Юрьевич Конкин, микрорайон Балашиха-2, городской округ Балашиха, Московская область. Одиннадцатого февраля вышел из дома и пропал. Нуждается в медицинской помощи.
Рост Конкина 177 сантиметров, он плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в черную куртку с меховым капюшоном, серые спортивные штаны, черные ботинки, серую вязаную шапку.
Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.
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