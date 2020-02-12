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«Желтый» уровень опасности из‑за гололедицы объявили в Московском регионе по 13 февраля
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Февраля 2020, 12:08
Как информируется на сайте Гидрометцентра России, что в Подмосковье и Москве до вечера 13 февраля продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.
Отмечается, что «желтый» — это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.
Предупреждение о погодной опасности из-за гололедицы действует до 22:00 13 февраля.
«Желтый» уровень объявили также на территории Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской и Костромской областей.
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