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Преступность в Подмосковье снизилась на 30% за семь лет
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Февраля 2020, 12:07
Как проинформировал губернатор Московской области Андрей Воробьев, что Московская область входит в первую десятку субъектов России по темпам снижения преступности, за последние семь лет этот показатель в регионе уменьшился на 30%.
Отмечается, что 13 февраля прокуратура Московской области в рамках расширенного заседания коллегии подводит итоги работы за 2019 год.
Воробьев подчеркнул, что по динамике снижения преступности мы входим в десять лучших регионов страны. На 30% благодаря совместным усилиям за последние семь лет снизилась преступность. Это очень важно, но всегда есть, к чему стремиться.
Губернатор Московской области поблагодарил весь правоохранительный блок Подмосковья за взаимодействие и успешную работу в каждом городском округе.
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