13февраля 2020
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Снег и до плюс 2 градусов ожидается в Московском регионе в четверг
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Февраля 2020, 12:17
Как информируется на сайте «Метеоновости», что 13 февраля в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, температура воздуха составит до плюс 2 градусов, местами пройдет небольшой снег.
Отмечается, что ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура днем в Москве – минус 2 – 0 градусов, в центре до плюс 2 градусов, по области – минус 3 – плюс 2 градуса.
Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%.
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