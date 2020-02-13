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На 36% увеличилась регулярность движения автобусов «Мострансавто» в январе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Февраля 2020, 12:20
Как информирует пресс-служба АО «Мострансавто», что за январь показатель регулярности выполнения рейсов этого года в «Мострансавто» вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Отмечается, что в прошлом году скорректировали 600 расписаний с учетом дорожной ситуации и изменения транспортных потоков, чтобы увеличить регулярность движения автобусов. Графики движения транспорта синхронизированы со временем работы электропоездов.
Регулярность и точность выполнения расписания являются важнейшими показателями качества услуг транспортного предприятия. Автобус должен своевременно отправляться в рейс, соблюдать интервалы движения на протяжении всего маршрута и прибывать на конечный пункт по расписанию.
Это позволяет пассажиру заранее спланировать свою поездку, зная, что график движения, указанный на остановке.
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