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В Котельниках разыскивают пропавшего две недели назад подростка
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Общество — 14 Февраля 2020, 10:30
Как информируется в Instagram-аккаунте комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав горокруга, что в подмосковных Котельниках разыскивают пропавшего две недели назад 13-летнего Николая Козловского.
Отмечается, что разыскивается Козловский Николай, дата рождения: 10.08.2006 года. Первого февраля 2020 года он ушел из дома, до настоящего времени не вернулся. Ребенка видели в Котельниках.
Его рост составляет около 165 сантиметров, плотного телосложения, черты лица крупные, светлые волосы, глаза карие. Пропавший был одет в анорак горчичного цвета, темные брюки, кроссовки.
Кто владеет какой-либо информацией о несовершеннолетнем или о месте нахождения подростка, просьба сообщить по телефонам: 112; 8(496)462-21-43; 8(496)467-60-09;8(496)461-24-86.
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