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Компания нарушила контракт на реконструкцию водозаборного узла в Подмосковье
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Общество — 14 Февраля 2020, 10:36
Как информирует пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы РФ, что в отношении ООО «СтройМонтажСервис» принято решение о включении в реестр недобросовестных поставщиков, компания нарушила условия контракта на выполнение работ по реконструкции водозаборного узла.
Отмечается, что сведения для включения компании в реестр представила администрация городского поселения Черкизово Пушкинского городского округа.
Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на выполнение работ по реконструкции ВЗУ №11. В связи с нарушением ООО «СтройМонтажСервис» условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.
Компания не смогла представить сведений, свидетельствующих об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.
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