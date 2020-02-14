14февраля 2020
пятница
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Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» начнется в Подмосковье в пятницу
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Февраля 2020, 10:45
Как информирует пресс-служба министерства образования Московской области, что В Подмосковье 14 февраля стартует Всероссийская акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», она пройдет в регионе уже в четвертый раз.
Как подчеркнула министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина, что Московская область присоединяется ко всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Акция стартует в Подмосковье 14 февраля. Откроют акцию родители Одинцовского городского округа, мероприятие пройдет в Одинцовской лингвистической гимназии.
Инициатором акции выступает Рособрнадзор. Она продлится до конца февраля. К акции присоединятся все муниципалитеты Подмосковья. Акция поможет школьникам и их родителям снять напряжение перед реальным экзаменом.
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